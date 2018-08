Leiden komt duizenden studentenkamers tekort

REGIO - In Leiden, Delft en Den Haag zijn ook dit jaar weer heel veel studenten op zoek naar een kamer. De druk op de woningmarkt is nu erg groot zegt woningcorporatie DUWO, die gespecialiseerd in de huisvesting van studenten. Veel studenten betalen daarom noodgedwongen teveel voor een kamer of blijven langer thuis wonen. Volgens berekeningen moeten er in Leiden de komende jaren 2500 tot 3000 studentenwoningen worden bijgebouwd.

In Leiden genieten de eerstejaars studenten vandaag met een champagnelunch van de laatste dag van de introductieweek. Daar blijkt dat nog lang niet iedereen een kamer heeft. 'Het is best moeilijk, ja', zegt een meisje aan de lange lunchtafel. 'En ik ben nog maar zeventien, dus ik kan me ook nog niet inschrijven bij een vereniging.'

Want wie lid is van een studentenvereniging of een groot netwerk heeft, kan makkelijker een kamer te vinden. Maar dat is niet voor iedereen haalbaar, weet ook Hans Pluim van DUWO. 'De druk op de woningmarkt is best hoog. Je ziet veel studenten die op zoek zijn naar een kamer. Wij doen onderzoek naar dat tekort en zien dat er de komende jaren nog 2700 kamers bijgebouwd moeten worden.'



Geen ruimte voor bouw

Bij station Lammenschans heeft Leiden al flink gebouwd en de stad heeft zich ook voorgenomen om deze collegeperiode nog veel meer bij te bouwen voor studenten. Het probleem is alleen dat nog helemaal niet duidelijk is waar gebouwd kan worden. 'Dat is wel erg lastig', beaamt Pluim. 'Daar ben ik dan ook veel mee bezig samen met de gemeente Leiden en de universiteit.'

Voor de studenten kan er niet snel genoeg gebouwd worden. 'Ik ben mentor van een El Cid-groepje en vier daarvan kunnen gewoon helemaal niks vinden', zegt een ouderejaars studente. Een collega mentor vult aan: 'Sommige mensen geven het op een gegeven moment zelfs op. Er zijn gewoon veel te weinig kamers, dat is duidelijk.'

