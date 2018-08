Tentfeest staat stil bij omgekomen Robin: 'Hij was een goud ventje'

BERGAMBACHT - Jeugdsoos Local in Bergambacht staat zaterdagavond stil bij het overlijden van de 17-jarige Robin. Hij kwam vrijdagochtend in Schoonhoven om het leven bij een ongeluk op zijn scooter. Op Facebook laat Local weten zaterdag 'een speciaal moment voor Robin' in te lassen tijdens het geplande tentfeest.

Robin was een vaste gast en vaste klusjesman van de jeugdsoos, die zelf erg uitkeek naar het feest van zaterdagavond. Daarom is er besloten toch de tent te openen voor het feestpubliek.

Tijdens het feest wordt er geen minuut stilte gehouden, maar juist heel hard gezongen om Robin te herdenken. 'Helemaal een stiltemoment valt uit de toon', aldus Patrick Aarnoudse van Local en neef van Robin. Het nummer 'You Never Walk Alone' leek Aarnoudse gepaster, ook omdat Robin een Feyenoordfan was. 'En dat dan iedereen zijn telefoon met lampje omhooghoudt, dat de hele tent oplicht.'





Voetbalclub heeft training afgelast

Robin was sinds zijn zesde lid van voetbalclub VV Bergambacht. Ook daar is met zijn verslagenheid gereageerd op zijn overleden. Alle trainingen en wedstrijden voor dit weekeinde zijn afgelast, zo is te lezen op de website van de club. Voorzitter Ter Braak van de club zegt tegen Omroep West dat tien dagen geleden de grootvader van Robin was overleden. Hij was erevoorzitter van de club.

Vrijdagochtend rond 7.30 uur kreeg de politie een melding dat er in Schoonhoven bij het Vinkenpad een brommer in het water lag. Toen agenten gingen kijken vonden zij Robin in het water. Hij was al overleden. Duikers van de brandweer hebben het lichaam uit het water gehaald.