Geen treinen tussen Leiden en Den Haag

LEIDEN - Prorail gaat de komende twee jaar bij station Leiden Centraal 55 wissels vervangen, 22 wissels weghalen en over een lengte van twee kilometer het complete spoor vervangen. Vrijdag is begonnen met zeven wissels. De werkzaamheden duren tot maandag en daardoor rijden er geen treinen tussen Den Haag en Leiden. NS heeft bussen ingezet.

Als je vanuit Den Haag naar Schiphol wilt, dan adviseert de NS om via Utrecht te reizen. Een woordvoerder van de NS adviseert om vooral de app te gebruiken om te kijken wat de alternatieven voor de trein zijn. Het is volgens de woordvoerder nodig om de wissels weg te halen, want: hoe meer wissels hoe meer storingen.

'We vervangen op dit moment de ballast, dat is het grind onder het spoor, de dwarsliggers en de rails. Die ballast gaat uitzakken en dan is het spoor net spaghetti', zegt Coen van Kranenburg van Prorail. 'Het is echt nodig om te zorgen dat alles weer netjes en stabiel ligt en de reizigers niet 'honke bonke' over het spoor gaan.'

Werken in vakanties en weekenden

De werkzaamheden duren twee jaar. 'We knippen het op, om te zorgen dat er zo min mogelijk overlast is. We werken in vakanties en in weekenden,' zegt de woordvoerder van Prorail. Komend voorjaar wordt er drie weken aan het spoor gewerkt. De NS kan nog niet zeggen welke gevolgen dit heeft voor het treinverkeer rond Leiden, maar de reiziger zal er zeker hinder van ondervinden.