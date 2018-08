A4 richting Amsterdam dicht bij Ypenburg

DEN HAAG - De A4 richting Amsterdam is vrijdagavond opnieuw afgesloten. De weg is dicht ter hoogte van knooppunt Ypenburg. De omleiding duurt tot en met zondag 23.59 uur.

De afsluiting is nodig in verband met voorbereidende werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan. Onder de weg is een nieuw viaduct aangelegd. Dit weekeinde wordt de laatste laag asfalt aangebracht. Volgende week is de A4 richting Rotterdam afgesloten.

Verkeer in Rijswijk wordt lokaal omgeleid. Vanuit Rotterdam moet je de omleidingsroute via de A13 volgen.

