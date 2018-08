Voetballer redt gast die zich verslikte in restaurant

DEN HAAG - De 26-jarige voetballer Aimen Said heeft in restaurant El Basha in Den Haag een gast gered die zich verslikte in een biefstuk.

De man verslikte zich in een stuk biefstuk dat vast kwam zitten in zijn luchtpijp. Said, die in het restaurent als ober werkt wist via buikstoten (Heimlichgreep) de luchtweg weer vrijmaken te maken. Tegen Omroep West zegt hij dat hij even naar buiten was gegaan omdat hij de klant miste. 'Buiten stond de klant die rood aanliep en vreselijk aan het hoesten was.' Ik riep tegen hem dat hij rechtop moest staan en heb daarna met buikstoten zijn luchtweg weer vrijgemaakt. 'Uit zijn mond kwam een groot stuk vlees'.

De klant bedankte me en ging weer naar binnen om zijn maaltijd verder af te maken. Toen hij afrekende heb ik nog wel een grote fooi gehad. Twintig euro. Ik wilde het eerst niet aannemen maar de klant stond erop dat ik het accepteerde. En dat is toch mooi meegenomen, zo zegt Aimen Said. Behalve dat hij ober is voetbalt Said ook voor de club BMT. Het voorval speelde zich twee weken geleden af, net voor vakantie en Said kon zaterdag pas zijn verhaal doen.