Quote 500-broer opnieuw voor de rechter voor inbraak

DEN HAAG - Rocky L. (35), een van de broers van de Haagse Quote 500-bende moet dinsdag opnieuw voor de rechter verschijnen voor een serie inbraken. Samen met Bobby van den B. (26), ook bekend van de inbrekersbende. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee van zes inbraken.

Zo zou het duo hebben ingebroken bij een villa in het Gelderse Wijchen en probeerden ze het ook bij kapitale huizen in Noordwijkerhout en Beekbergen, door een steen door de ruit te gooien. In alle drie de gevallen zou er niks zijn buitgemaakt.

Naast de woninginbraken vervolgt het OM de twee ook voor het stelen van gereedschap uit bestelbusjes in Den Haag en Ridderkerk. En het pikken van een tv uit een busje in Zoetermeer.

Toch vrij





L. werd eind september 2013 veroordeeld voor zijn aandeel in de Quote 500-bende. Hij kreeg drie jaar cel. In hoger beroep maakte het gerechtshof daar, eind juni vorig jaar, uiteindelijk twee jaar en drie maanden van. Hierdoor bleef L. op vrije voeten.

De Quote 500-bende bestond uit 26 leden. De hoofdpersonen waren de drie broers Albert, Terence en Rocky L. en hun vriend Jan H. Ze opereerden vanuit een huis in de Hildebrandstraat in de Haagse Spoorwijk, van de moeder van de broers 'Tante Cor'

Rocky L. was de voorbereider. Door zijn ziekte - hij lijdt aan de ziekte Van Recklinghausen - was hij fysiek niet in staat om in te breken. De groep had het gemunt op de huizen van de allerrijksten. Hun slachtoffers kozen ze uit de lijst van vijfhonderd rijksten van zakenblad Quote.

Zo braken ze onder meer in bij oud-minister Herman Heinsbroek (LPF). De bende maakte voor miljoenen euro's buit aan goud, sieraden en contant geld. Dat werd voor het grootste deel uitgegeven aan uitgaan en gokken.