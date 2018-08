Blinden en slechtzienden 'bekijken' zandsculpturen

DEN HAAG - Een bijzonder moment voor blinden en slechtzienden: op het Lange Voorhout konden ze de zandsculpturen bewonderen die daar nog staan van het WK. Maandag worden de kunstwerken weggehaald, zaterdag mochten blinden en slechtzienden ze 'bevoelen'.

Samen met gids Marcel wandelt de 64-jarige Henri uit Maassluis langs de kunstwerken zodat hij deze met zijn handen kan bekijken. 'Ongelofelijk. Het is bijzonder om de vormen van de verschillende sculpturen te voelen', vertelt Henri.

Hij legt uit dat het belangrijk is dat het verhaal bij het kunstwerk verteld wordt. 'Men moet mij wel vertellen wat ik ga voelen, want sommige sculpturen zijn zo groot dat ik niet meteen weet wat het is.'



Niet aanraken

Volgens Marcel Elsjan of Wipper, gids en directeur van het WK zandsculpturen, krijgen blinden en slechtzienden meer mee van kunst op het moment dat ze het mogen aanraken. Dit is de reden dat de organisatie hun sculpturen dit weekend voor blinden en slechtzienden openstelt. 'Veel blinde mensen zijn vaak kunstliefhebber maar mogen ze in musea geen dingen aanraken, terwijl dat wel hun manier is om kunst te ervaren.'

