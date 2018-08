Opstelling ADO Den Haag tegen Heracles: Lorenzen in de spits

Melvyn Lorenzen speelt in de spits tegen Heracles Almelo (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag begint met Melvyn Lorenzen in de spits aan de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Dit betekent dat Lex Immers op het middenveld blijft en Dion Malone als rechtsback speelt. In zijn periode bij Werder Bremen II heeft Lorenzen wel eens als spits gespeeld. Erik Falkenburg heeft een gebroken neus en kan niet spelen tegen Heracles

Elson Hooi begint als linksbuiten tegen de ploeg uit Overijssel. De rappe aanvaller viel vorige week nog in in plaats van Lorenzen.

Mis niets van de wedstrijd via 89.3 FM Radio West of via ons liveblog.

LEES OOK: ADO-spits Yuning Zhang blijft scoren voor beloftenelftal China