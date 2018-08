Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Pakt ADO de eerste punten van het seizoen tegen Heracles? Melvyn Lorenzen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO kan op bezoek bij Heracles Almelo de eerste punten van het seizoen pakken. De mannen van Fons Groenendijk verloren vorige week de seizoensopening van het gepromoveerde FC Emmen. Tegen Heracles kunnen ze zich revancheren voor dit puntverlies. De aftrap in het Polman-stadion is om 20.45. Het duel is live te volgen via 89.3 FM Radio West en via dit liveblog.

