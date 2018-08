Politie zoekt met borden getuigen van dodelijke schietpartij

DELFT - De politie heeft dit weekend zes borden geplaatst in de buurt van het Kalverbos in Delft. Op deze manier hoopt het onderzoeksteam getuigen te bereiken van de schietpartij op 7 augustus waarbij de Delftse crimineel Karel Pronk om het leven kwam.

Een woordvoerder zegt dat de borden dit weekend zijn geplaatst in een straal van honderd meter rond 'de plaats delict'. Dat is koffiehuis Het Kalf in Delft.

Karel Pronk werd 7 augustus op klaarlichte dag doodgeschoten bij het koffiehuis. Vrij snel na de schietpartij werd een verdachte opgepakt, maar die werd weer vrijgelaten omdat uit onderzoek bleek dat deze man niets met de schietpartij te maken had. Sindsdien zijn er geen andere verdachten aangehouden.