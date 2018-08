Deel dit artikel:











KNVB-beker tweede ronde: Rijnsburgse Boys door, Quick Boys uitgeschakeld Joël Tillema van Rijnsburgse Boys juicht na zijn tweede doelpunt van de middag tegen de amateurs van Ajax (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Rijnsburgse Boys heeft zich verzekerd van de tweede ronde van de KNVB-beker. De ploeg van Wilfred van Leeuwen won op de eigen Middelmors met 3-1 van de amateurs van Ajax. Joël Tillema was de grote man aan de zijde van 'de uien'. Hij scoorde twee keer en gaf de assist op het doelpunt van Max Hudepohl. Quick Boys verloor met 3-0 op bezoek bij DOVO in Veenendaal en is uitgeschakeld.

Ook Scheveningen wist zich te plaatsen voor de derde ronde van nationale beker. De kustploeg won op Doetichem van eersteklasser DZC'68 met 0-2. In de derde ronde stromen ook de profclubs in. Vorig seizoen plaatste Scheveningen zich ook voor deze fase van de beker en lootte het de proftak van Ajax. Scoreverloop:

Rijnsburgse Boys - Ajax (amateurs) 3-1 (1-1): 0-1 Tillema, 1-1 Spruijt (eigen doelpunt), 2-1 Hudepohl, 3-1 Tillema DOVO - Quick Boys 3-1 (1-0): 1-0 Amerzgiou, 2-0 Van Zeelst, 3-0 Amerzgiou DZC'68 - Scheveningen 0-2 (0-0): 0-1 Peters, 0-2 Robinson