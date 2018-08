Deel dit artikel:











ADO Den Haag verliest ook van Heracles Almelo Tom Beugelsdijk tijden Heracles Almelo - ADO Den Haag (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zijn tweede duel in de eredivisie met 4-2 verloren van Heracles Almelo. In een leuke wedstrijd kregen de mannen van Fons Groenendijk uiteindelijk te weinig. ADO was over het gehele duel gezien de betere ploeg. Doordat de residentieclub ook de openingswedstrijd van de competitie tegen Emmen verloor, zijn ze nog puntloos.

De eerste tien minuten werd ADO Den Haag overbluft door Heracles. Een dubieuze penalty na drie minuten zorgde voor een 1-0 achterstand. Vier minuten later was het ook al 2-0 na een strak schot van Bart van Hintum. Daarna was het ADO Den Haag wat de klok sloeg. Na twaalf minuten spelen was het Dion Malone die de zestien van de tegenstander inging en een voorzet van Nasser El Khayati binnenkopte. De gelijkmaker kon Fons Groenendijk na ongeveer veertig minuten noteren. ADO had al een paar kleine kansjes gehad. Maar het was uiteindelijk Heraclied Tim Breukers die een voorzet van Sheraldo Becker in eigen doel schoot.

Geel voor Groenendijk De 2-2 leek ook de ruststand te worden. Maar Heracles scoorde op slag van rust na een scrimmage voor het doel van Indy Groothuizen. Een stand die geen recht gaf aan de verhoudingen op het veld. ADO was de bovenliggende partij. Vlak na rust waren Sheraldo Becker en Lex Immers dichtbij een doelpunt, maar ze stuitten telkens op doelman Janis Blaswich van Heracles. Terwijl ADO op zoek was naar de 3-3, scoorde Heracles de 2-4. Dit was een buitenspeldoelpunt waarover ADO-trainer Fons Groenendijk zich terecht opwond. Hiervoor kreeg hij de gele kaart.



Weer geen punten In het restant kon ADO geen vuist meer maken en zag het Heracles met de winst vandoor gaan. Door het verlies is ADO nog steeds puntloos.









Scoreverloop: Heracles Almelo - ADO Den Haag 4-2 (3-2): 1-0 Peterson (3'), 2-0 Van Hintum (7'), 2-1 Malone (12'), 2-2 Breukers e.d. (38'), 3-2 Dalmau (43'), 4-2 Peterson (68') Opstellingen:

Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Pröpper, Van der Buijs, Van.Hintum, Osman, Duarte, Van Nieff (Merkel 56'), Kuwas, Dalmau, Peterson

ADO Den Haag: Groothuizen, Malone, Beugelsdijk (N.Kuipers 46),Kanon Meijers,Immers (Goossens 70'), El Khayati, Bakker, Becker, Lorenzen, Hooi (Goppel 67') Gele kaarten: Becker,Beugelsdijk, Malone (ADO Den Haag)

Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Kooij Toeschouwers:10.414 (Polman Stadion, Almelo) LEES OOK: