Engeland wint vuurwerkfestival 2018

DEN HAAG - Engeland heeft het Internationale Vuurwerkfestival Scheveningen 2018 gewonnen. Dat is zaterdagavond bekend gemaakt nadat China, Japan en Spanje hun shows hadden opgevoerd.

Op twitter verschenen lovende kritieken op de show van Spanje.



Het land eindigde uiteindelijk op de tweede plek. China werd derde.



Enorme drukte

De laatste avond van het vuurwerkfestival trok duizenden mensen naar het strand. Al vrij vroeg in de avond stonden alle parkeergarages vol en probeerden mensen hun auto kwijt te raken langs de kant van de weg.

De organisatie riep op een gegeven moment mensen op om niet meer naar Scheveningen te komen omdat het simpelweg te druk was.



Uittocht begonnen

Vrij snel na de laatste vuurwerkklappen vertrokken duizenden mensen richting hun auto in een poging de stad te verlaten. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ook nu riep de organisatie bezoekers op om vooral niet via de boulevard te lopen, maar de rust en ruimte van het strand te gebruiken.



