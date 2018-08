Deel dit artikel:











ADO-doelwit Vermeij: 'Gevleid als grote club als Den Haag zich meldt' Tom Beugelsdijk in duel met Vincent Vermeij van Heracles Almelo (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De mogelijke nieuwe spits van ADO Den Haag Vincent Vermeij voelde zich gevleid toen hij hoorde dat er interesse voor hem was vanuit de residentie. Hij ziet ADO als een prima stap in zijn loopbaan. 'Ik wil niet weg bij Heracles Almelo. Maar ik zit in de situatie dat ik niet speel. Dan vind ik van mezelf dat ik weg moet gaan als ik ergens anders een beter alternatief heb.'

Vermeij heeft zelf nog niet met ADO gesproken. 'Eerst moeten de clubs eruitkomen.' zei hij na de wedstrijd tussen Heracles en ADO. Dus het is voor mij afwachten. Als die eruitkomen ga ik pas met mensen uit Den Haag om tafel zitten.'