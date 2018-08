Deel dit artikel:











Dion Malone en Fons Groenendijk niet te spreken over VAR: 'Verschrikkelijk' Dion Malone in overleg met scheidsrechter Joey Kooij (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Dion Malone was na de verloren wedstrijd van ADO Den Haag tegen Heracles Almelo niet te spreken over de VAR. Volgens de verdediger annex middenvelder hadden de mannen die achter het digitale hulpmiddel zaten, moeten ingrijpen bij de 4-2 van Heracles, omdat het buitenspel was. 'Ik weet na deze wedstrijd niet of de VAR een verbetering is', zei hij erover

Ook ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk had na afloop weinig goede woorden over voor het buitenspeldoelpunt én de VAR. 'Ik moet altijd netjes blijven', zegt Groenendijk. 'Maar het is zuiver buitenspel. Dan moet je te toch vlaggen en fluiten?' Groenendijk had gehoopt op de VAR, de videoscheidsrechter die in Zeist meekijkt en in kan grijpen bij een mogelijk foutieve beslissing van de scheidsrechter. Maar dat gebeurde niet. 'Ik begrijp die hele VAR niet. Verschrikkelijk! Dan krijg ik geel, ik weet niet eens waarvoor. Omdat ik commentaar heb, denk ik. Moet ik dan zeggen na zo'n doelpunt; goed gedaan!'

