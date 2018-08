Deel dit artikel:











ADO-speler Bakker: 'Na vijf minuten met 2-0 achter is niet ongelukkig maar slecht' Danny Bakker (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Danny Bakker zocht het verlies tegen Heracles Almelo vooral bij zichzelf en zijn teamgenoten. 'Er is niets ongelukkigs om na vijf minuten met 2-0 achter te staan', zei hij over het rampzalige begin van ADO. 'Alle doelpunten die we weggaven waren cadeautjes.'

Waar Fons Groenendijk en Dion Malone vraagtekens zetten bij de rol van de arbitrage bij de 4-2, steekt Bakker de hand in eigen boezem. 'We kunnen het niet terugdraaien. Er gaat heel veel fout vooraf aan dat doelpunt. We moeten naar onszelf kijken. Die speler mag nooit daar zo vrij komen.' LEES OOK: ADO Den Haag verliest ook van Heracles Almelo