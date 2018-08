Deel dit artikel:











Brand verwoest auto in Zoetermeer; omwonenden horen knal Brand verwoest de auto in Zoetermeer (foto: Regio15)

ZOETERMEER - Een auto die geparkeerd stond in de Jan Hoornstraat in Zoetermeer, is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een brand. Het vuur ontstond omstreeks 3.00 uur. Volgens nieuwssite Regio15 hebben omwonenden voorafgaand aan de brand een knal gehoord.

Ondanks snel handelen van de brandweer is de schade aan de auto groot. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk. LEES OOK: Interieur auto volledig uitgebrand