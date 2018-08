Deel dit artikel:











Zwaargewonde man aangetroffen in portiek Den Haag De man werd in een portiek aangetroffen (foto: Regio15)

DEN HAAG - In een portiek in de Antheunisstraat in Den Haag is zondagochtend vroeg een zwaargewonde man aangetroffen. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is en worden er getuigen gehoord. De politie sluit nog niets uit.

De man werd even voor 05.00 uur aangetroffen en is niet veel later met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, kon de politie niet vertellen.