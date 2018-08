Bertens doet het! Wateringse wint tennistoernooi van Cincinnati

WATERINGEN - In een zinderende finale heeft Kiki Bertens het WTA-tennistoernooi van Cincinnati op haar naam geschreven. In de finale was de Wateringse zondagavond te sterk voor Simona Halep, de nummer één van de wereld. Ze won de partij in drie sets: met 6-2, 6-7, 2-6.

Bertens maakte deze week indruk bij het hoog aangeschreven toernooi van Cincinnati. Opvallend detail: Bertens staat bekend als 'gravelspecialiste', maar op gras (Wimbledon) en hardcourt (Cincinnati) is ze dit seizoen verrassend goed bezig.

Kiki Bertens is in de eerste set nagenoeg kansloos. In de tweede set staat er een totaal andere Bertens op het hardcourt. In de eerste game van de tweede set loopt ze uit tot 0-40, maar ze verspeelt de voorsprong weer. Een servicebeurt van Halep later breekt ze haar wel.



Het lukt gewoon

Daarna zakt de Wateringse toch weer wat in. Bertens lijkt de controle wat kwijt te zijn, maar weet dan toch weer te imponeren. Zeker met enkele geweldige aces en schitterende rally's laat ze zien mentaal sterk in het spel te staan. De tweede set eindigt in een tiebreak die Bertens weet te pakken met 8-6. Ze overleeft hier zelfs een matchpoint.

In de derde set slaat de vermoeidheid toe bij Halep. De scherpte is eraf en Bertens profiteert daar dankbaar van en lijkt echt herboren in de hitte van Cincinnati. De Roemeense slaat fout op fout en Bertens wordt steeds scherper. Ze loopt in de derde set uit tot 1-5.

Halep herpakt





Maar Simona Halep laat zien dat ze niet voor niets de nummer 1 van de wereld is. Ze herpakt zich. Toch serveert Bertens serveert voor de winst bij een setstand van 2-5. En ze pakt hem!