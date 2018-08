KNVB-beker: ’s-Gravenzande wint van Quick, Noordwijk na verlenging door

REGIO - FC ’s-Gravenzande heeft in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi enigszins verrassend de derby tegen het Haagse Quick met 3-2 gewonnen. In de volgende ronde mogen de Westlanders wederom een derby spelen. Ditmaal is tweededivisionist Excelsior Maassluis de tegenstander.

Ook VV Noordwijk zien we terug in de tweede ronde van het bekertoernooi. De ploeg van trainer Kees Zethof won na verlenging met 2-4 van de zondag-derdedivisionist Oss ’20. Nadat er na negentig minuten voetballen een 2-2 stand op het scorebord stond, sloeg Noordwijk in de verlenging toe. Thomas Reynaers en Nick van Staveren zorgden er ieder met een doelpunt voor dat er geen strafschoppen hoefden te worden genomen. Komende woensdag wacht IJsselmeervogels in de volgende ronde.

HBS versloeg Sportlust ’46 uit Woerden met 4-1. Na een 1-1 ruststand liepen de mannen van trainer Marcel Koning de tweede helft over de Utrechtse ploeg heen.



Westlandia

Alle genoemde wedstrijden werden zaterdag afgewerkt, behalve het duel tussen Westlandia en JOS/Watergraafsmeer. In Amsterdam wonnen de Naaldwijkers zondag met 1-2. Na negentig minuten voetballen stond de brilstand nog op het bord. In het eerste gedeelte van de verlening werden vervolgens alle doelpunten gemaakt.

Uitslagen regioclubs eerste ronde KNVB-beker:

Scoreverloop:

FC ’s-Gravenzande - Quick 3-2 (1-0): 1-0 Abbas, 2-0 Broch, 2-1 Lonzième, 3-1 Broos, 3-2 Van der Heiden

Oss’20 – VV Noordwijk: 2-4 na verlenging (2-2): 1-0 Van Sonsbeek, 1-1 James, 1-2 Westdijk, 2-2 Van Sonsbeek, 2-3 Reynaers, 2-4 Van Staveren

Sportlust - HBS 1-4 (1-1): 1-0 (Onbekend), 1-1 Six, 1-2 Van Pelt, 1-3 Six, 1-4 Six

JOS Watergraafsmeer - Westlandia: 1-2 na verlenging (0-0): 0-1 Vissers, 0-2 El Mhamdi 1-2 Abbring



Programma tweede ronde KNVB-beker regioclubs:

Dinsdag 21 augustus

20.00 FC ’s Gravenzande – Excelsior Maassluis

Woensdag 22 augustus

20.00 IJsselmeervogels – VV Noordwijk

20.00 JOS/Westlandia – SteDoCo

20.00 SJC – FC Lisse

20.00 UNO Animo – VVSB

20.00 HBS – ONS Sneek

Zaterdag 25 augustus

14.30 Te Werve - Marvilde

