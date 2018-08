Vuurwerkfestival hoopt dat wachttijden volgend jaar korter zijn

DEN HAAG - De organisatie van het vuurwerkfestival op Scheveningen neemt bij de evaluatie opnieuw mee of mensen sneller na afloop van het festival kunnen vertrekken. Tegen Omroep West zegt een woordvoerster dat alle middelen dit weekeinde zijn ingezet om de mensen de gelegenheid te geven naar huis te gaan. Extra bussen en trams van de HTM en een speciale afvoerroute voor het andere verkeer konden niet voorkomen dat er toch lange wachttijden waren.

'We hopen dat als volgend jaar de renovatie van de boulevard helemaal klaar is, de reis naar huis wat vlotter zal verlopen, maar Scheveningen blijft nu eenmaal Scheveningen en het zal altijd problemen geven als zoveel mensen tegelijk naar huis willen', zo zegt de woordvoerster.

De laatste avond van het vuurwerkfestival trok duizenden mensen naar het strand. Al vrij vroeg in de avond stonden alle parkeergarages vol en probeerden mensen hun auto kwijt te raken langs de kant van de weg. De organisatie riep rond 22.00 uur via Twitter op om niet meer naar Scheveningen te komen omdat het simpelweg te druk was.

Volle straten

Toen het vuurwerk afgelopen was, wilden alle bezoekers weer naar huis, met als gevolg volle straten en lange rijen op het tramperron en bij de bushaltes. Volgens de nieuwssite Regio15 werden de bussen zo volgeladen dat enkele personen onwel werden. Dat gebeurde onder meer in bus 22, die op de Badhuisweg extra stopte om de deuren te openen voor frisse lucht.

