Grote zoektocht naar 3-jarig meisje op Duinrell in Wassenaar Zoekactie naar het vermiste meisje | Foto: Regio 15

WASSENAAR - Op attractiepark Duinrell in Wassenaar wordt een meisje van drie jaar vermist. Er wordt onder andere met twee duikploegen van de brandweer en politieagenten gezocht. Ook een politiehelikopter is ingezet en er is een Burgernet-waarschuwing naar buiten gebracht.

Het is niet zeker of ze in het water is gevallen, maar we kunnen het niet uitsluiten, zei een woordvoerder van de politie. Het meisje zou volgens de politie al enkele uren vermist zijn. Het gaat om een donker getint meisje van drie jaar met twee vlechten. Ze heeft een paars-rose jurk aan en een paraplu bij zich.