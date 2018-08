Deel dit artikel:











Vermist 3-jarig meisje Duinrell overleden Er werd met man en macht gezocht naar het meisje (foto: Regio15)

WASSENAAR - Het 3-jarige meisje dat zondag vermist was op attractiepark Duinrell is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er werd door de hulpdiensten massaal gezocht naar het meisje, dat al enkele uren vermist was. Meerdere duikteams werden opgeroepen en ook de politiehelikopter heeft meegezocht.

Uiteindelijk is ze gevonden in een sloot, op het park. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet baten. Het meisje is ter plaatse overleden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Omstanders wordt slachtofferhulp aangeboden. LEES OOK: Grote zoektocht naar 3-jarig meisje op Duinrell in Wassenaar