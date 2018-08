Deel dit artikel:











Unicum voor Delftse raceauto op TT Circuit Assen De Forze VIII tijdens de Supercar Challenge op de Gamma Racing Day 2018. (Foto: TU Delft)

DELFT - Studententeam Forze van de TU Delft is erin geslaagd om voor het eerst mee te strijden in een officiële autorace met hun waterstof raceauto. In Assen kwam de Forze VIII zondag na een race van 60 minuten als 6e over de finish. De auto nam deel aan de Supercar Challenge tijdens de Gamma Racing Day.

In 2017 deed het studententeam ook al mee aan de Supercar Challenge tijdens de Gamma Racing Day. Toen werd er geracet met de Forze VII, maar door een twintig minuten durende pitstop kon het team niet meestrijden voor een goed eindklassement. Dit jaar kon dat wel. Tijdens de Supercar Challenge racen auto's, die allemaal op fossiele brandstof rijden, in vier divisies tegelijkertijd op hetzelfde circuit. De Forze VIII werd ingedeeld in 'Sport' klasse, de langzaamste klasse. Daarin eindigde de waterstofauto als 6e, maar dat betekende niet dat de auto geen potentie heeft, zegt Segher Brons van het raceteam. Le Mans





'Het is een bijzondere auto als je hem ziet racen. In deze klasse rijden normaliter een heel ander soort auto's', zegt Brons. Daarmee doelt hij op 'Le Mans-achtige uiterlijk' van de auto. Hiermee kan de auto in de bochten ook strijden met de grote jongens. 'In de bochten houden we zelfs de snels Porsche's bij', aldus Brons. Maar ondanks dat de kracht van de auto op de rechte stukken nog laat afweten, is Brons hoopvol gestemd. Komend jaar hoopt het team, waarvan de samenstelling ieder jaar wisselt, zich ook te focussen op de snelheid. LEES OOK: Waterstofauto Forze VIII van de TU Delft rijdt supersnelle nieuwe recordtijd