Familie overleden 3-jarig meisje Duinrell: 'Mogelijk zag Najah kroos aan voor gras'

WASSENAAR - De 3-jarige Najah die zondag om het leven kwam op vakantiepark Duinrell komt uit Delft. Ze was met haar familie een weekend op het park. Dat zeggen naasten van het omgekomen kind tegen Omroep West. Volgens een familielid heeft het meisje het groene kroos in het water mogelijk aangezien voor gras.

Het meisje zat met familie in een vakantiehuisje. Tegenover het huisje ligt de sloot waar het kindje uiteindelijk is gevonden. Het water van die sloot is niet te zien doordat het wordt overdekt door kroos. Mogelijk dat het meisje dit heeft aangezien voor gras.

Volgens het familielid van het omgekomen meisje was de oever op de plek van de sloot waar het meisje is verdronken steil en modderig: 'Het is er echt glad'.



Politie onderzoekt oorzaak

Of het kroos en de modderige oever de reden is dat het meisje in het water is terechtgekomen, is nog niet bekend. Daar doet de politie nog onderzoek naar.

Omroep West heeft Duinrell om een reactie gevraagd, maar het vakantiepark heeft niet op onze vragen gereageerd.







