We gaan weer beginnen! TV West Sport blikt vooruit op het nieuwe amateurvoetbalseizoen Foto's: Orange Pictures/bewerking: Omroep West

REGIO - Over iets minder dan een week is het zover! Dan gaan de tweede divisie en derde divisie weer van start. Met maar liefst elf clubs in beide competities is onze regio weer goed vertegenwoordigd. Ook dit seizoen hoef je bij Omroep West niks te missen van het topamateurvoetbal.

In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen blikken we vooruit op de competities. Onze verslaggevers zijn de afgelopen weken op pad geweest om de verwachtingen te peilen. Wie zijn de titelfavorieten? Welke clubs gaan verrassen? Deze uitzending kun je hieronder bekijken. Vanaf nu zijn we er weer iedere zondag op TV West, om 20.00 uur na Studio Sport met uitgebreide samenvattingen. Radio West Sport is er elke zaterdag, vanaf 14.00 uur met live verslag van de amateurvoetbalwedstrijden. En natuurlijk volg je ook alles via omroepwest.nl en de social media-kanalen van Omroep West Sport.

