Kattencafé in Den Haag sluit na twee jaar de deuren Ditjes en Katjes opende twee jaar geleden de deuren. (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Het eerste en enige kattencafé van Den Haag is niet meer. Twee jaar lang hebben de gasten van Ditjes en Katjes aan de Piet Heinstraat in Den Haag kunnen knuffelen met de zeven katten die in de zaak rondlopen. Zondag was het kattencafe voor het laatst open.

Boris, Pim, Sientje, Koda, Eusebio, Jip en Pelle. De zeven katten van Ditjes en Katjes vormden de afgelopen twee jaar het hoofdingrediënt van het kattencafé. Maar het café gaat de deuren sluiten. En de katten gaan verhuizen. Tot grote spijt van veel bezoekers, die zondag afscheid komen nemen. 'De katten zijn hier altijd nummer één', zegt een vrouw. 'Ik had nooit gedacht dat het café zo snel dicht zou gaan', zegt een ander.

Uitdaging Reden voor de sluiting was volgens eigenaresse Eef Knol het feit dat ze op zoek was naar een nieuwe uitdaging. En de katten? 'Die hebben een fantastisch huisje gevonden bij vrienden en familie van mij. Voor hen ben ik daar heel blij mee', besluit ze.