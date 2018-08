Deel dit artikel:











West Wekker: Rijzende ster in de paardensport en Vestia doet metingen (Foto: West Wekker)

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is maandag dus we kunnen weer aan de bak! Leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs overigens nog niet, want de laatste week van de vakantie is in onze regio begonnen. Wij genieten ook nog even na van de fantastische overwinning van Kiki Bertens. En het is ook de dag dat Maarten van der Weijden de finish moet gaan halen van zijn Elfstedentocht.

Wat kun je vandaag verwachten?

We gaan maandag langs bij een echte Italiaanse ijsboer in Zoetermeer om te zien wat nou het geheim is achter het wereldberoemde ijs.

De rijzende ster in de wereld van de paardensport, de 22-jarige Lotte van Rosevelt uit Delft, is maandagmiddag te gast in Studio Haagsche Bluf. Van Rosevelt heeft namelijk een hele bijzondere manier gevonden om paarden te trainen.

Maandag begint woningcorporatie Vestia met eerste metingen, om te kijken of een proef om schimmel en vocht tegen te gaan geslaagd is.

Het weer: De dag start met bewolking, maar in de loop van de dag breekt de zon af en toe weer door. Het is overwegend droog en het wordt net als zondag zo'n 22 of 23 graden.

