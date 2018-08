Jodan Boys schrapt entree voor thuiswedstrijden

GOUDA - Alle thuiswedstrijden van Jodan Boys uit Gouda zijn komend seizoen gratis te bezoeken. De club zegt dit te doen om 'invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid in de wijk'.

Voorzitter Marco Kastelein zegt in een verklaring: 'Veel mensen in de wijk hebben een laag inkomen; als ze met hun kinderen willen kijken kan de prijs een barrière zijn'. Door mensen gratis naar de wedstrijden van Jodan Boys 1 te laten kijken hoop de club de samenhang in de wijk te verbeteren.

Er is een sponsor gevonden die ervoor zorgt dat de club er met deze maatregel financieel niet aan ten onder gaat. De eerste wedstrijd die gratis te zien is staat voor 1 september op het programma. Dan speelt de club tegen Ter Leede.