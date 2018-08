Marcella Mesker geniet van Kiki Bertens: 'Ik zat op het puntje van mijn stoel'

DEN HAAG - Kiki Bertens heeft door haar toernooiwinst in Cincinnati haar hoogste klassering ooit op de wereldranglijst bereikt. De tennisster uit Wateringen staat nu op de dertiende plaats. Een unieke prestatie, vindt ook de Haagse Marcella Mesker, oud-tennisster en commentator bij Fox Sports. 'Ik zat op het puntje van mijn stoel, een fantastische prestatie.'

Mesker gaf commentaar bij de partij van Bertens en moet daar een dag later nog wel even van bijkomen. 'Het was zo intens, je zit natuurlijk een hele tijd gespannen te kijken en commentaar te doen. Het was een spannende wedstrijd, met een hele goede Kiki Bertens. Ik heb van haar genoten.'



Het is voor het eerst in 21 jaar dat er weer een Nederlandse speelster bij de beste dertien van de wereld hoort. Brenda Schultz was in 1996 de laatste Nederlandse die dat haalde. De top 10 is ook in zicht voor Bertens, want vorig jaar strandde de Westlandse in zowel New Haven als in New York in de eerste ronde. Dus heeft ze er de komende weken niets te verliezen. Bertens staat nu vierde in het lijstje van hoogst genoteerde Nederlandse tennissters op de wereldranglijst aller tijden. Of Bertens gaat spelen in New Haven is nog niet bekend. 'Misschien neemt ze wel rust', zegt Mesker. 'Dat is nog niet bekend, maar het is natuurlijk een overweging, want ze heeft heel veel gespeeld de laatste weken.'

Op de jaarlijst van 2018 prijkt Bertens nu op de zevende plek. Als ze de beste acht van 2018 haalt mag ze de lucratieve WTA Finals eind oktober in Singapore spelen.



Eerste zege op hardcourt

Bertens kon na haar zege in Cincinnati haar geluk niet op. Het was haar eerste zege op hardcourt. 'Ik kan niet gelukkiger zijn', schreef ze op haar Instagram. Bertens staat bekend als echte gravelspecialist, maar laat de laatste weken zien ook op andere ondergronden prima uit de voeten te kunnen. Op het gras van Wimbledon eerder dit jaar bereikte ze voor het eerst de kwartfinale. Mesker: 'Bertens is geweldig bezig, zowel mentaal als fysiek. Dat gaat natuurlijk hand in hand. Het is te hopen dat ze dat ook in New York kan laten zien op de US Open.'

Het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar begint over acht dagen op maandag 27 augustus. Een voorspelling vindt Mesker lastig. 'Veel hangt natuurlijk af van de loting, maar gezien haar status nu moet ze wel de tweede week kunnen halen. Dat zou de vierde ronde zijn, dat heeft ze nog nooit gehaald in New York. Laten we hopen dat ze de goede vorm weet vast te houden.'