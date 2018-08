Delftse start-up Swapfiets breidt uit naar Denemarken

DELFT - Het jonge bedrijf Swapfiets, dat werd opgericht door drie studenten van de TU Delft, boekt steeds meer buitenlands succes. Na verschillende steden in Nederland, Duitsland en België mag het fietsbedrijf sinds maandag ook drie steden in Denemarken aan hun klantenkring toevoegen. Het bedrijf werd in 2016 opgericht.

Het begon in 2015 als een wild idee van drie studenten aan de TU in Delft. Het concept is simpel: voor een vast bedrag per maand heb je een werkende fiets, die wordt vervangen - 'geswapt' - als hij kapot is of de band lek is. Een soort abonnement, maar dan voor het stalen ros.

Het idee bleek een schot in de roos. Een jaar later, in 2016, ging het bedrijf officieel van start. Als een epidemie dook de fiets met de blauwe voorband steeds vaker op in Nederlandse studentensteden. Na Nederland startte het fietsenabonnement ook in België, Duitsland en sinds maandag ook Denemarken. 'Er heerst een fietscultuur', vertelt manager Steven Uitentuis aan Omroep West. Het is er voornamelijk vlak en er zijn veel fietspaden aangelegd legt Uitentuis uit.



Oog op morgen

In totaal is het Delftse bedrijf een half jaar bezig geweest om de start in Denemarken te regelen, maar vanaf nu zijn de blauwe banden ook in het Scandinavische land te zien. 'Het is heel leuk om Swapfietsen te zien in steden waar je zelf nog nooit bent geweest. Dat geeft een fijn gevoel', aldus Uitentuis.

De uitbreiding naar het buitenland smaakt naar meer voor de Delftse ondernemers, maar een duidelijk toekomstplan is nog niet geschreven. 'We kunnen nog veel meer doen', vertelt Uitentuis, 'Maar wat de toekomst brengt, dat weten we nog niet.'