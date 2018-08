Deel dit artikel:











Politie kan brandstichter Wittebrug niet achterhalen Evacuatie brand Poeldijk (Foto: Regio15)

POELDIJK - Het onderzoek naar de brandstichting in wooncomplex Wittebrug in Poeldijk, is vastgelopen. Het is de politie niet gelukt om de brandstichter op te sporen, bevestigt een woordvoerder maandag naar aanleiding van een bericht van mediapartner WOS.