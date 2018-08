Gedumpte spullen Kringloop Leiderdorp weer opgehaald

LEIDERDORP - Goed nieuws voor de Kringloopwinkel Leiderdorp. De man die illegaal spullen voor de deur had neergezet, heeft deze spullen maandagmorgen weer opgehaald, 'met een welgemeend excuus van meneer'. Dit schrijft mediapartner Unity.

De kringloopwinkel was een zoektocht begonnen omdat er in korte tijd meerdere malen illegaal spullen werden neergezet, vooral in de avonduren. 'Een kringloopwinkel is geen dumpplaats lieve mensen. We nemen graag uw verkoopbare spullen aan, op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 18.00 uur. Gewoon netjes na melding bij de balie. Dat is toch niet zo moeilijk?' aldus de kringloop op Facebook.

De kringloop heeft nog een waarschuwing voor mensen: 'We blijven scherp op het spullen voor gesloten deuren zetten. De camera's blijven draaien in de hoop dat we nooit meer een reden hebben de beelden te moeten nakijken.'

