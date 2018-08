'Chaos' bij Delftse bibliotheek DOK door verbouwing

DELFT - Het is een chaos in bibliotheek DOK in het centrum van Delft. Dat zeggen bezoekers van de bieb tegen Omroep West. Boeken zijn lastig te vinden of worden regelmatig verplaatst. De problemen lijken verband te houden met de verbouwing die nu gaande is.

'Het is de afgelopen weken zeker rommelig geweest', vertelt Edita Artemis van de Delftse bibliotheek in Broodje Bral op Radio West. 'We hebben veel verplaatsingen van boeken gezien. Het was voor sommige bezoekers even zoeken, maar het heeft allemaal te maken met het begin van Open, een nieuw concept dat we in oktober feestelijk zullen openen.'



De bibliotheek krijgt een flinke opknapbeurt. 'Open wordt in DOK gehuisvest. Vanaf oktober kun je daar boeken lenen of een les volgen, een hapje eten en wat drinken. We krijgen er meer vierkante meters erbij: op de begane grond komt meer ruimte voor boeken, zoals romans en onze informatieve collectie. De eerste verdieping wordt een wereld voor de jeugd. En er zullen meer boeken bij komen.'