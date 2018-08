Rateltikkers bij stoplichten uit: ‘Leg blinden geen avondklok op’

VOORBURG - Naast een blindengeleidehond is het misschien wel de beste vriend van blinden of slechtzienden. De rateltikkers van stoplichten bij oversteekplaatsen. Je weet als blinde of slechtziende door de snelheid van het getik precies of je zonder problemen kunt oversteken of niet. Maar waarom staan sommige rateltikkers van stoplichten ’s avonds en ’s nachts uit? Is dit geen gevaarlijke verkeerssituatie voor blinden en slechtzienden? Dit vroeg vragensteller Ralph Massaar uit Voorburg zich af. Team Rake Vragen zocht het uit.

Ralph Massaar fietst elke dag na zijn werk rond middernacht over het kruispunt van de Rodelaan met de Prins Bernhardlaan in Voorburg naar huis. Er is overdag altijd getik van de stoplichten te horen. Maar in de avonduren, zo viel Massaar op, ontbreekt dit geluid. Dan staat de tikker van de stoplichten uit.

We vroegen aan de gemeente Leidschendam-Voorburg hoe dit zit. Een woordvoerder van de gemeente legt uit: ‘Rateltikkers bij oversteekplaatsen leveren in de directe woonomgeving soms overlast op. Als wij klachten krijgen over geluidsoverlast door de tikkers in de avonduren, dan wordt het geluid van de tikker gedimd, als dat technisch gezien mogelijk is’. Soms is het niet mogelijk om een tikker te dimmen. ‘In dat geval gaat de tikker ’s avonds uit. We kunnen per tikker bekijken of ze een ‘avondregeling’ krijgen', aldus de gemeente.



Geen avondklok

Bartiméus is een belangenorganisatie voor mensen met een visuele beperking. Maaike Swennenhuis van Bartiméus zegt dat overlast vanuit de omgeving geen goede reden is om de rateltikkers uit te schakelen. ‘Iedereen, beperking of niet, moet overal zelfstandig kunnen zijn. Voor visueel beperkten betekent dat, dat ze fatsoenlijk en veilig moeten kunnen oversteken, ongeacht het tijdstip. Een visueel beperkte moet je geen avondklok opleggen en een andere ziende burger niet. Dat is een ongelijke behandeling.’

‘Het is een probleem dat hier geen uniformiteit in is binnen Nederland. Het zou voor de doelgroep blinden en slechtzienden heel veel opleveren als alle verkeerslichten een rateltikker hebben en deze hetzelfde werken’, aldus Swennenhuis.



‘Nachtrust gaat er niet aan’

Vragensteller Ralph Massaar is het eens met belangenorganisatie Bartiméus. ‘Ik vind het vreemd dat het getik wordt uitgezet voor geluidsoverlast. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat blinden en slechtzienden in de avonduren niet over straat mogen.’

Massaar woont zelf naast een kruispunt met rateltikkers maar heeft geen last van het geluid: ‘Belachelijk dat ze het zo doen. Mijn nachtrust gaat er niet aan, ik heb meer last van bijvoorbeeld auto’s dan van de tikkers.’

