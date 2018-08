Diefstal bij Brownies&downieS Gouda: 'Een kinderachtige en laffe daad'

GOUDA - 'Een kinderachtige en laffe daad', zo omschrijft Brownies&downieS in Gouda de diefstal in hun restaurant. Zondag heeft een dief een laptop en andere 'persoonlijke en waardevolle' spullen meegenomen, meldt het bedrijf op Facebook.

De inbraak is gepleegd terwijl het restaurant beneden geopend was. 'Waarschijnlijk is de dief via de nooduitgang binnengekomen. Deze deur stond open om te luchten', vertelt medewerkster Judith.

Onder het personeel, dat vooral uit mensen met een verstandelijke beperking bestaat, zit de schrik er goed in. 'We zijn vanmorgen meteen bij elkaar gaan zitten om alles even door te spreken, want we merkten dat sommigen echt onder de indruk waren', zegt Judith.



Oproep Facebook

Meteen na de diefstal plaatste Brownies&downieS een oproep op Facebook in de hoop dat er mensen zijn die iets verdachts hebben gezien. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen nog geen aangifte gedaan, maar dat gaat 'zeker gebeuren' benadrukt Judith.

Ook is de zaak 'gewoon' open. 'We laten ons niet dol maken door een stel droeftoeters zonder gevoel in hun donder en zijn we gewoon weer open met de lekkerste brownies, taarten en lunchgerechten', schrijft het restaurant op Facebook.

LEES OOK: Diefstal schoenen blijft onbestraft