Dode in Den Haag is 44-jarige man Onderzoek aan de Conradkade waar het lichaam van een man is gevonden. | Foto: Regio15

DEN HAAG - In het water bij de Conradkade in Den Haag is maandagmiddag een stoffelijk overschot van een man gevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om het lichaam van een 44-jarige man uit Den Haag. Het lichaam dreef in het water vlakbij een paar woonboten en is door de brandweer uit het water gehaald. De politie zegt dat er geen misdrijf in het spel is.

Vermiste man Op Facebook laat de zus van de omgekomen man weten dat haar broer sinds vrijdag werd vermist. Hij was ernstig ziek.