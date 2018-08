Deel dit artikel:











Dode man gevonden in Den Haag Onderzoek aan de Conradkade waar het lichaam van een man is gevonden. | Foto: Regio15

DEN HAAG - In het water bij de Conradkade in Den Haag is maandagmiddag een stoffelijk overschot van een man gevonden.

De identiteit van de overleden persoon is nog niet bekend. Het lichaam drijft in het water vlakbij een paar woonboten. Er wordt nu onderzoek gedaan door de politie.