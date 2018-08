Deel dit artikel:











Opnieuw onderzoek bij Alphens bedrijf waar lichaam directeur gevonden werd Politieonderzoek aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn. | Foto: Omroep West/Sander Knura

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij het pand van een communicatiebedrijf aan de Ondernemingsweg in Alphen aan den Rijn, waar begin augustus het lichaam van de 54-jarige directeur werd gevonden, is maandag opnieuw onderzoek gedaan. De politie gaat ervan uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Er is nog niemand aangehouden.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Na de vondst van het lichaam van de man, een 54-jarige man uit het Zeeuwse Dreischor, deed de politie een aantal dagen onderzoek. Zo werd het pand uitgekamd, werden luchtbeelden gemaakt en zocht een speurhond de omgeving af. De sloot achter het pand werd gedregd. Op 9 augustus deed de politie een zogenoemd passantenonderzoek. Honderden voorbijgangers werden 's ochtends ondervraagd. Volgens de politie leverde dat 'bruikbare tips op.'

Zwart scherm Maandag is er opnieuw een zwart scherm voor de ingang van het pand neergezet. Een gedeelte voor het bedrijf werd afgezet en er stond een busje van de Forensische Opsporing voor de deur. Iets voor half een werd ook een ladderwagen van de brandweer opgeroepen naar het pand. Rond kwart voor twee vertrok de politie. Het pand is nog wel verzegeld. Een woordvoerder van de politie wilde niet uitweiden over wat de politie precies aan het doen was. 'Het is gewoon lopend onderzoek.' LEES OOK: Dode in bedrijfspand Alphen aan den Rijn is 54-jarige eigenaar