Overleden oprichter Duinrell begraven in Wassenaar In besloten kring is de oprichter van Duinrell herdacht | Foto: AS Media

WASSENAAR - Hugo van Zuylen van Nijevelt, de oprichter van Duinrell die vorige week op 87-jarige leeftijd overleed, is maandag bijgezet in de familiegrafkelder in de Dorpskerk in Wassenaar. In besloten kring is de grondlegger van het park herdacht.

Het overlijden van de oprichter kwam plotseling. 'Zondag hadden we nog gegolft en hij heeft nog op het strand gegeten', vertelde zijn zoon Philip van Zuylen eerder tegen Omroep West. Hugo van Zuylen overleed aan de gevolgen van een bacteriële infectie. Per koets werd de kist naar de Dorpskerk in Wassenaar gebracht. Na de kerkdienst is het lichaam van Van Zuylen van Nijevelt naar zijn laatste rustplaats gebracht.