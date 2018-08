De ongelooflijke reis van kat Demo, die 415 kilometer van huis terecht kwam

DEN HAAG - Demo, de rode kat van Geert Bijlsma uit Den Haag, is al lange tijd spoorloos. Ondanks de vele rondjes op de fiets door de buurt had de zoektocht naar de kat lange tijd geen succes. Tot Bijlsma een opvallend telefoontje kreeg: Demo was gevonden! Alleen niet echt in de buurt. Demo was namelijk 415 kilometer verderop gespot in Duitsland.

Edertal is een klein dorpje in het midden van Duitsland, gelegen langs de rivier de Eder. Daar dook de rode Demo ineens op. Vier uur en 23 minuten rijden vanaf het huis van Geert Bijlsma. 'Hij is daar miauwend van de honger bij een gezin aan komen lopen', vertelt Bijlsma aan Omroep West. Het gezin is snel met Demo naar de dierenarts gegaan. Via de chip van de kat wisten zij het bezorgde baasje in Nederland op te sporen.

Demo is een zeer bekende kat in Bezuidenhout. Volgens Bijlsma heeft hij daar meerdere adressen waar hij te eten krijgt. Bijlsma zelf heeft een fulltimebaan, en zag zijn geliefde kater daarom niet iedere dag. Soms was het enige dat zijn baasje van zijn aanwezigheid merkte de voederbak die stukje bij beetje leger werd.



Medereiziger

Tot het moment dat de voederbak al twee dagen tot het randje gevuld bleef. Ook de buurvrouw van Bijlsma had de bekende buurtkater al een tijdje niet gezien. Toen is zijn baasje door de buurt gaan fietsen en hard zijn naam gaan roepen. Zonder gehoor. Logisch, want Demo zat 415 kilometer verderop. 'Voelde me toen ik het hoorde wel voor paal staan. Dat je hebt staan roepen voor een kat die vierhonderd kilometer verder is', vertelt het baasje.

Hoe kon de ondeugende Demo zo ver weg ineens opduiken? Bijlsma weet het niet zeker, maar heeft wel een kleine optelsom gedaan. 'Het is een echte slijmbal. Hij loopt altijd door de buurt op zoek naar eten. Mijn buurvrouw heeft hem nog gezien bij een gezin met een caravan. Er stond ook een camper in de buurt, die is ook weg sinds de verdwijning van de kat.' Het baasje denkt dat Demo in één van de twee wagens mee is gereisd.



Nog geen happy end

Op 11 augustus zou Geert Bijlsma naar het rustige plaatsje Edertal reizen om zichzelf met zijn geliefde kater te herenigen. Echter, de rode kater was zijn 'vakantie' nog niet zat. Op 10 augustus werd Bijlsma in de avond gebeld dat Demo weer was ontsnapt. Hij sprong meteen in de auto en reed 415 kilometer naar Edertal. Daar heeft hij zich een hele zondag suf gezocht. Zonder resultaat. Tot nu toe heeft Demo zich nog nergens anders laten zien.

Bijlsma duimt dat de kat plotseling weer wordt gespot in het Duitse dorpje. Voor de zekerheid heeft hij daarom briefjes door de buurt opgehangen, zodat de buurtbewoners weten dat de kat uit Den Haag komt. 'Als dat zo is, spring ik onmiddelijk in de auto om hem op te halen', besluit de vastberaden katteneigenaar.

