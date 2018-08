Vrouw (52) met geweld beroofd van ketting

DEN HAAG - Een 52-jarige vrouw is zondagmiddag op de Moerweg in Den Haag rond 17.30 uur beroofd van haar ketting. Toen de vrouw probeerde de overvaller tegen te houden, gaf hij haar een klap.

Na de beroving is de verdachte gevlucht op de fiets, richting de Melis Stokelaan.

De straatrover is een slanke Noord-Afrikaanse man tussen de 20 en de 25 jaar oud. Hij reed op een oude herenfiets. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben van de straatroof of van de verdachte.