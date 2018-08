Haagse Gitta Scheenhouwer (27) doodgereden in Melbourne: 'Overweldigend verdriet'

DEN HAAG - Bij een gruwelijk ongeluk in Melbourne is op zondag 12 augustus de 27-jarige Gitta Scheenhouwer uit Den Haag om het leven gekomen. Dat laat haar familie maandag weten in een statement aan Australische media. Ze werd in Melbourne op haar fiets doodgereden door de bestuurder van een gestolen auto, die vervolgens op de vlucht sloeg.

De plaatselijke politie meldt dat een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt. Hij werd herkend op opsporingsfoto's die waren verspreid. De automobilist knalde bij het ongeluk tegen twee geparkeerde auto's aan, voordat hij de Haagse vrouw aanreed. Volgens de politie is er geen bewijs dat hij drank of drugs had gebruikt.

'We kunnen de diepe pijn en gevoelens van overweldigend verdriet en leed nauwelijks onder woorden brengen', schrijft de familie van Gitta Scheenhouwer in een verklaring. De geboren en getogen Haagse was in mei met haar vriend Thomas naar Australië verhuisd om daar een paar jaar te gaan wonen.

Net een baan gevonden als architect

Na eerst Sydney en Brisbane te hebben bezocht, reed het stel naar Melbourne. Scheenhouwer, die is afgestudeerd aan de TU Delft, had net een baan gevonden als architect. Ze hield heel erg van fietsen en was bezig de tweede stad van Australië te ontdekken op haar splinternieuwe tweewieler. 'De wonderlijke droom waarin Gitta twee maanden had geleefd, is op een tragische manier geëindigd.'

Dinsdag wordt een herdenkingstocht gehouden voor haar. Fietsers zullen om 7.30 uur (Australische tijd) stoppen op de plek van het ongeluk om stil te staan bij het leven van Scheenhouwer.

