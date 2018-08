Deel dit artikel:











Mogelijk een tweede 'Polenhotel' in Maasdijk; is dat eigenlijk erg? Het Polenhotel in Maasdijk, foto ter illustratie | Foto: WOS

WESTLAND - Hoe erg is het eigenlijk met het bestaande hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk? Die vraag dringt zich op na een week waarin de gemeente Westland een, pijnlijk mislukte, poging deed om de komst van een tweede zogeheten 'Polenhotel' tegen te houden door in het geheim het bestemmingsplan te wijzigen van het bedrijventerrein waar dat hotel zou moeten komen.

Geschreven door Monica Overdijkink

Verslaggever

De gemeente schreef tien dagen geleden een extra raadsvergadering uit, tijdens het zomerreces, en hield geheim waar die over ging. Uiteindelijk werd duidelijk dat het ging om het tweede Polenhotel op bedrijventerrein Honderdland, tegenover de McDonalds. De gemeente wijzigde het bestemmingsplan voor Honderdland om zo de komst van dat hotel te bemoeilijken, maar voordat de bestemmingsplanwijziging zou ingaan vroeg de ondernemer die het hotel wil bouwen nog gauw een vergunning aan onder het oude bestemmingsplan. Het motief voor de gemeente is dat twee hotels voor arbeidsmigranten op hetzelfde bedrijventerrein teveel van het goede zou zijn voor Maasdijk. Maar in het dorp lijkt de overlast van de bewoners van het bestaande hotel mee te vallen.

Dronken Een bewoner van de Maasdijk die vlakbij het hotel woont reageert verbaasd op de vraag of ze overlast heeft. 'Nee, nooit eigenlijk.' Een andere bewoner heeft wel last: 'ze zwalken dronken over straat, dat maakt fietsen voor de kinderen en autorijden gevaarlijk. Of ze zitten voor mijn huis te drinken, dat is niet prettig. En ze laten hun lege flessen en blikken overal achter.' De eerste bewoner heeft dat voor haar gevoel opgelost: 'Ik zet mijn kliko tegenwoordig buiten het hek, dan gooien ze het daar in.' Weer een andere buurvrouw zegt: 'De schooljeugd gooit zijn afval ook op straat. En ze kunnen beter in een hotel zitten dan met dertig man in een woonhuis waar er officieel maar zestien wonen.'

'Naar tevredenheid' De Maasdijkse ondernemersvereniging zegt in een eerste reactie dat 'het bestaande hotel functioneert naar tevredenheid, de mensen goed integreren en er bij incidenten goed overleg is met het uitzendbureau.' LEES OOK:

Eigenaar 'Polenhotel' wil ook tweede hotel in Maasdijk

De feiten op een rij: een woelige week in het Westland

'Knullig' en 'teleurgesteld': partijen Westland niet te spreken over geblunder rond raadsvergadering