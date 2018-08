Kringloop Leiderdorp is illegale dumpingen meer dan zat

LEIDEN - Bij de Kringloopwinkel in Leiderdorp hebben ze er schoon genoeg van: de illegale stortingen bij hun voor de deur. Deze week alleen al wordt er drie keer iets buiten de openingstijden bij de winkel neergezet. En dat is absoluut niet de bedoeling. Voor de eigenaar en zijn vrijwilligers is de maat nu dan ook vol.

Vrijwilliger Natascha van den Bosch zet uit frustratie een filmpje met het gedumpte afval op Facebook, compleet met de beelden van de bewakingscamera. Dat roept een stroom van reacties op, en ook één van de 'daders' meldt zich. 'Wat ik dan zo jammer vind is dat je dit mensen uit moet leggen', zegt Van den Bosch. 'Terwijl het toch zo normaal lijkt dat je niet troep bij een ander voor de deur moet zetten.'

Ook eigenaar Ron Trouwee is het gedump spuugzat. Volgens hem gebeurt het wekelijks. 'En het ziet er ook niet uit voor de winkel', zegt hij. 'Bovendien trekt het ook nog eens rare types aan.' Van den Bosch vult aan: 'Mensen gaan dan ’s nachts ook de goede spullen eruit halen en dat geeft een onveilig gevoel voor de buurt.'



'Kom gewoon langs als de winkel open is'

In principe kun je ook gewoon een boete krijgen als je op deze manier van je overbodige spullen probeert af te komen. Het is veel handiger om even langs te komen als de winkel open is. 'We zijn van maandag tot en met vrijdag gewoon tussen 9 en 17 uur open', zegt Trouwee. 'En dan kunnen we kijken welke spullen we willen overnemen en welke niet. Wat onverkoopbaar is neem ik niet aan, want dan moet ik voor de afvalverwerking betalen.'

De eigenaar van het gedumpte afval heeft zijn spullen inmiddels weer opgehaald en zijn excuses aangeboden.

