Deel van Leiderdorp gaat bijna halve meter omhoog Verzakking in de Leiderdorpse wijk Leyhof. (Foto: Omroep West)

LEIDERDORP - Het noordelijke deel van de Leiderdorpse wijk Leyhof krijgt er veertig centimeter bij. Dat is nodig omdat de straat op verschillende plekken bijna een halve meter is verzakt. Het is daarom soms moeilijk om de woningen fatsoenlijk binnen te komen. Dat verzakken komt door het inklinken van de veengrond.

Bewoners die bijvoorbeeld met een kinderwagen de straat op willen, moeten die naar beneden of omhoog tillen. Aannemingsbedrijf Van der Meer uit Benthuizen is maandag begonnen met de werkzaamheden. Wethouder Jeff Gardeniers gaf daarvoor het startsein. Het gaat om fase één. Die start aan de Dijkwacht en loopt door tot aan de kruising met de Schildwacht. In augustus 2020 moet alles af zijn.