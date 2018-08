Moslims vieren Offerfeest: 'Dit is een van de grootste feesten bij ons'

LEIDEN - Moslims over de hele wereld vieren vanaf dinsdag en woensdag het Offerfeest. De gelovigen kopen dan een heel schaap en eten daar zelf van, maar geven ook stukken vlees weg aan mensen die het niet kunnen betalen. Het Offerfeest wordt ook wel het Grote Feest genoemd.

Vanwege het Offerfeest is het dinsdag topdrukte bij Omar in Leiden. Hij is islamitisch slager. 'Dit is een van de grootste feesten bij ons, moslims', legt hij uit. 'We snijden vlees, de familie komt bij elkaar, kennissen... Het is een superleuk feest.'

Na zijn werkdag gaat ook Omar het Offerfeest vieren. Lachend: 'Zodra het 18.00 uur is ga ik rennen naar het huis van mijn oma.'



Stand van de maan

Het begin van het feest is net als bij de ramadan afhankelijk van waar de gelovige vandaan komt. Turkse moslims vieren het feest dit jaar van dinsdag tot en met vrijdag, Marokkaanse moslims van woensdag tot en met zaterdag. Dat heeft met de stand van de maan te maken.

Traditioneel worden veel schapen geslacht. Dit gebeurt onverdoofd, vertelt slager Omar. 'Ze krijgen voor de slacht een schokje, waardoor ze de pijn wat minder zouden voelen. Geen prik of pistool, het wordt nog steeds ouderwets gedaan.' Normaal moet geslacht vlees volledig gekoeld zijn voordat het vervoerd mag worden, maar met het Offerfeest geldt daarvoor een uitzondering. Wel controleert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) erop dat dit vlees niet de grens overgaat.



Wel volgens de regels geslacht

Ook kijkt de controledienst of er wel volgens de regels geslacht wordt. Controleteams zijn volgens een woordvoerder extra alert op bijzonderheden. Soms rijden gelovigen hun schaap met de eigen auto naar de slacht. Het dier zit dan op de achterbank of in de kofferruimte, maar dat mag niet.

Dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een DIER Een VRIEND en stichting Dierennood wil dat er een verbod komt op het offeren van dieren. Ook willen zij dat het artikel 'Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging' in de Grondwet wordt aangepast. Daar zou in op moeten worden opgenomen dat dieren geen leed mag worden berokkend in naam van de godsdienst. 'Het offeren van dieren berust op een wreed eeuwenoud godsdienstig verhaal dat niet meer past bij deze tijd. Vrijheid van godsdienst is prima maar mag nooit ten koste van mensen of andere diersoorten gaan die een eigen intrinsieke waarde hebben, kunnen voelen en lijden', zegt Sandra van de Werd namens de dierenwelzijnsorganisaties.



Nog op vakantie

Dit jaar is het naar verwachting wel rustiger bij veel slagerijen dan andere jaren. Dat komt omdat veel moslims nog op vakantie zijn. Zij vieren het feest dan bij familie in het land van herkomst. Ook Omar merkt dit. 'Het valt dit jaar inderdaad wat tegen qua drukte.'

Tijdens het Offerfeest wordt herdacht dat de profeet Ibrahim bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Het mes waarmee hij dat wilde doen sneed echter niet. God zei dat Ibrahim een ram mocht offeren in plaats van zijn zoon. Het christelijke geloof kent een soortgelijk verhaal waarin Abraham zijn zoon Isaak wil offeren in opdracht van God.

