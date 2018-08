DEN HAAG - Den Haag heeft natuurlijk al een officieus volkslied: O, o, Den Haag van Harry Klorkestein. Dus waarom zou je nóg een nummer schrijven over die mooie stad achter de duinen? Maar toen de Haagse artiest Jhilani Wijsman het nummer Brussel van de Belgische zanger Johan Verminnen hoorde, voelde hij een uitdaging. En zo verscheen nog geen twee weken geleden de zomerse ode Mijn stad Den Haag.

Daar schuilt natuurlijk wel een risico in, zo realiseert zich ook de goedlachse Wijsman. 'Iedereen gaat het vergelijken met O, o, Den Haag, maar dat moeten ze niet doen. Nee, wij schrijven een nummer over onze stad en Harry Jekkers doet het in zijn stijl en ik in die van mij.'

Mijn stad Den Haag is dan ook allesbehalve een kopie. Het klinkt zomers, zwoel en laidback en is het best te omschrijven als soulvol. De stijl en stem van de 32-jarige Jhilani doen denken aan de bekende Amerikaanse soulzanger Bill Withers. Niet voor niets een inspiratiebron van de Haagse singer-songwriter.



Haagse tieten

Jhilani is geboren en getogen in Den Haag. Zijn favoriete plekje is het Lange Voorhout, omdat 'het voelt alsof je even in het buitenland bent'. En wat er zo mooi is aan zijn stad? 'Het is rustig, maar je kan ook de drukte soms opzoeken. Je hebt verschillende wijken en die zijn allemaal echt heel verschillend. De mensen zijn rechtdoorzee, daar hou ik van.'

Ondanks dat de stad regelmatig openligt vanwege allerlei werkzaamheden is Den Haag toch vooral een stad om van te genieten, zoals hij dus ook zingt in het refrein. Maar hoe zit het nou met 'die mooie Haagse tieten'? Wijsman: 'Het moest rijmen op genieten, dus werd het Haagse tieten.' Of het daarbij gaat om de twee gebouwen van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport én van Sociale zaken en Werkgelegenheid, met als bijnaam Haagse tieten, laat hij in het midden. 'Geen commentaar, haha!'



LEES OOK: BLØF trakteert publiek Parkpop op Haagse klassieker