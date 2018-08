West Wekker: Rechtszaken tegen messenzwaaier en overleden oud-imam Haselhoef

REGIO - Goedemorgen! Een herdenkingstocht voor de op gruwelijke wijze om het leven gekomen Gitta Scheenhouwer gaat vandaag niet door, maar wordt een week later gehouden. Wat wél doorgaat, is een tweetal rechtszaken, tegen de overleden oud-imam Abdullah Haselhoef én een Alphense messenzwaaier.

Wat kun je vandaag verwachten?



Justitie wil mogelijk alsnog proberen zo'n zeven ton terug te vorderen van de overleden oud-imam Abdullah Haselhoef. Het zou gaan om onterecht ontvangen toeslag voor kinderopvang. Ondanks zijn dood op 10 juni van dit jaar - na een ongeluk met een spookrijder - gaat de geplande zitting in deze zaak vandaag wel gewoon door, heeft het Functioneel Parket aangekondigd.

Een man die ervan verdacht wordt met messen te hebben gezwaaid in het Scala College in Alphen aan den Rijn, verschijnt vandaag voor de rechter. De 45-jarige Alphenaar, die in een zorginstelling vlak naast de middelbare school woonde, werd volgens leerlingen al een aantal weken uitgedaagd en gepest door scholieren. Bij het incident raakte niemand gewond.

Opnieuw bewolking, maar ook af en toe zon. Verder is er kans op een bui. Bij weinig wind wordt het 25 graden.

Ga je met de auto op pad? Check dan hier de files.

Wat je nog moet weten:



De fietsenbranche en Veilig Verkeer Nederland (VVN) maken zich ernstige zorgen over het opvoeren van elektrische fietsen. Normaal gesproken mogen e-bikes maximaal 24 kilometer per uur rijden, maar er zijn via internet en rijwielhandelaren pakketjes te koop waarmee snelheden van dik boven de 50 kilometer per uur gehaald kunnen worden, schrijft De Telegraaf. 'Een levensgevaarlijke ontwikkeling die schreeuwt om een keiharde aanpak.'

Volgens dezelfde krant verscherpt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de controle op kleine thuiszorgbedrijfjes. Aanleiding is haar constatering dat de kwaliteit van de zorg bij deze kleintjes ’te vaak te wensen over laat’. Verzekeraars zien ook een ’wildgroei’ van nieuwe, kleine zorgbedrijfjes die zonder enige ervaring thuiszorg leveren. Zorgverzekeraars melden bij de Zorgautoriteit bovendien gerommel met declaraties.

Hoewel hij voortijdig moest afhaken heeft de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden tot nu toe ruim 2,5 miljoen euro opgebracht. Met het geld dat door de zwemactie is opgehaald, draagt hij bij aan kankeronderzoek. Het bedrag kan de komende dagen nog oplopen.

