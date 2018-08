'Ik snap dit oprecht niet', vraagtekens bij plan om 'James Bond-auto' weer te bouwen

DEN HAAG - Het is een van de meest iconische auto's ter wereld: de Aston Martin DB5, de 'James Bond-auto'. Echt veel rijden er niet meer rond, maar daar komt verandering in. De fabriek heeft aangekondigd er nog eens 28 te gaan maken. Directeur Ronald Kooyman van het Haagse Louwman automuseum begrijpt er niets van.

'Aston Martin staat voor authenticiteit. Als je zo'n reputatie hebt, waarom ga je dan replica's bouwen?', vraagt Kooyman zich af. 'Ik snap dit oprecht niet.'

De DB5 is een Italiaanse ontwerp. Het prototype van dit model auto werd gebruikt voor de Bond-klassieker Goldfinger in 1964. Aston Martin werkt bij de productie samen met deskundigen uit de filmindustrie op het gebied van speciale effecten. De machinegeweren van de DB5 uit de Bondfilm Goldfinger kunnen niet worden aangebracht, wel het roterende nummerbord.



Duur speeltje

De liefhebber moet overigens vrij diep voor de nieuwe Aston Martin - die in 2020 beschikbaar is - in de buidel tasten. De auto kost een slordige drie miljoen euro. 'Maar je kan er niks mee', benadrukt Kooyman. 'Want je mag er niet mee rijden op de openbare weg. Het is meer een gimmick, maar wel een dure.'